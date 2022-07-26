Кто находится в группе риска холестериновой болезни

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Существуют категории людей, находящиеся в группе риска холестериновой болезни. Для каждой из этих групп граница допустимого уровня холестерина своя. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

— Людям, у которых отсутствуют сердечно-сосудистые и диабетические заболевания, а также тем, кто ведет активный образ жизни, занимается спортом и не курит, допустимо повышение уровня холестерина до шести единиц, — пояснила врач.

Те же, кто имеет сердечно-сосудистые, диабетические заболевания или давно курит сигареты, — находятся в группе риска.

— Для них рекомендуется держать уровень холестерина не выше пяти единиц, если его уровень повышается, то человеку назначается терапия, — предупредила Ярцева.

Еще одна категория — это люди, которые уже перенесли сердечно-сосудистые заболевания: инфаркты, инсульты, операции на сердце или тяжелые формы сахарного диабета, добавила врач.

Также терапевт назвала смертельно опасные болезни, которые вызывает повышенный холестерин.

А врач-эндокринолог Ольга Павлова рассказала, что вредит сердцу при диабете. Первый и главный фактор, который сказывается на состоянии сердца, — это уровень сахара крови. Также влияет и высокий уровень холестерина.