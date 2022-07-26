Нефтебаза в Донецке загорелась после обстрела со стороны ВСУ
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Нефтяная база загорелась в Буденновском районе Донецка после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом во вторник, 26 июля, сообщил корреспондент РИА Новости.
Ранее в представительстве ДНР рассказали об обстреле Буденновского района Донецка из орудий НАТО калибра 155 миллиметров.
В настоящее время на нефтебазе горят цистерны с топливом, на месте происшествия работают сотрудники МЧС.
25 июля Минобороны РФ предупредило о подготовке Украиной провокации в Славянске. Это сделают для последующего обвинения РФ в неизбирательных ударах по объектам.