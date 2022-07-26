Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Шесть автомобилей столкнулись на Большой Академической улице в Москве

Юлия Курганова
Происшествия
Шесть автомобилей столкнулись на Большой Академической улице в Москве
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Академическая улица Карта всех событий

Шесть машин столкнулись на Большой Академической улице (перед пересечением с улицей Линии Октябрьской Железной дороги). Об этом сообщили во вторник, 26 июля, в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города.

— Движение в районе ДТП не затруднено, — сказано в Telegram-канале департамента.

В понедельник, 25 июля, легковой автомобиль и два мотоцикла столкнулись на 90-м километре внешней стороны МКАД. Авария произошла после развязки магистрали с Осташковской улицей. На место аварии прибыли оперативные городские службы.

23 июля крупное ДТП с пострадавшими произошло на Волгоградском проспекте перед пересечением с Ташкентской улицей. Водитель «газели» нарушил дистанцию и врезался сначала в автомобиль марки «Дэу Матиз», а затем — в «Фольксваген». От удара «Дэу» продолжил движение и столкнулся с БМВ. В результате аварии пострадали водитель и пассажир автомобиля «Дэу», а также 14-летняя пассажирка «Фольксвагена».

Автомобили столкновение Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Не трагедия, просто новый этап

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Заложники будущего

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Александр Лосото
Александр Лосото

Рановато расслабились: угрожает ли нам новая волна ковида

Все мнения
О проекте