Ювелиры рассказали, где самые щедрые женихи в России

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Названы российские регионы с самыми щедрыми женихами. По данным исследования ювелирного бренда Sokolov, самые дорогие кольца на помолвку покупают мужчины в Санкт-Петербурге и Саратове.

В среднем петербуржцы тратят на украшение для избранницы 9952 рубля, а саратовцы — 9 117 рублей.

На третьем месте по щедрости оказались женихи из Краснодара.

Москва в данном рейтинге расположилась на седьмой строчке. Мужчины из столицы тратят на кольцо для невесты около восьми тысяч рублей.

Самыми «экономными» оказались женихи из Нижнего Новгорода (4,2 тысячи) и Омска (менее четырех тысяч рублей).

Отмечается, что особой популярностью у покупателей пользуются кольца из белого золота, их приобретают 47 процентов клиентов. Потом идет комбинированное золото, на третьем месте — красное, сообщает портал Life.

Около 1200 пар заключили брак в столице 22 июля. Отмечается, что красивые даты стали пользоваться популярностью с 2007 года. Число с сочетанием семерок 07.07.2007 привлекло более тысячи молодоженов. После этой даты в Москве наблюдался свадебный бум в даты с зеркальным сочетанием цифр. В летнем сезоне 2022 года самой популярной датой стало 22 июля.