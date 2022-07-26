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Фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет на ВДНХ

Георгий Соланович
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Фестиваль неолимпийских видов спорта пройдет на ВДНХ
Фото: pexels.com / Gustavo Fring
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Жители Москвы смогут бесплатно посетить фестиваль неолимпийских видов спорта, который пройдет на ВДНХ 30 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 26 июля.

Так, с 12:00 до 20:00 на Втором Каменском пруду пройдут экстремальные заезды и трюковые шоу по вейкбордингу с участием чемпиона России по вейкбордингу Николая Волохова.

С 10:00 до 20:00 на площади Промышленности можно будет увидеть экстремальные шоу на самокатах в исполнении профессиональных и начинающих спортсменов, а с 12:00 до 20:00 у павильона № 57 посмотреть на экстремальное катание на роликах.

Помимо этого, посетители выставки смогут узнать о капоэйре, принять участие в занятиях по йоге, а также посмотреть на динамичную игру в кроссминтон, передает официальный сайт мэра Москвы.

25 июля у жителей столицы появилась возможность оставить онлайн-заявку для покупки билетов на колесо обозрения «Солнце Москвы» у южного входа ВДНХ. Продажа билетов на сайте колеса обозрения откроется в скором времени. Всего на выбор горожан будет представлено четыре категории билетов: взрослый, детский, семейный и льготный.

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