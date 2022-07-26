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DPA: Евросоюз согласовал чрезвычайный план по снижению потребления газа

Александр Афонин
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DPA: Евросоюз согласовал чрезвычайный план по снижению потребления газа
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Правительства стран Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15 процентов. Об этом во вторник, 26 июля, сообщило агентство DPA.

— Страны-члены ЕС согласовали чрезвычайный план по уменьшению потребления газа в блоке в попытке ослабить эффект от потенциального полного прекращения поставок российского газа, — говорится в сообщении.

По данным агентства, новый план будет утвержден во вторник. Представители стран — членов объединения согласуют его на специальной встрече министров энергетики в Брюсселе, передает РИА Новости.

Накануне председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что Европа должна подготовиться к полному прекращению поставок российского газа, которое «рано или поздно» произойдет. По ее словам, на сегодняшний день «голубое» топливо из России не поставляется или поставляется лишь частично в 12 стран Евросоюза.

Политолог и общественный деятель Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, почему Европа готовится к остановке поставок газа. По его мнению, далеко не каждая европейская страна сегодня готова отказаться от российских энергоресурсов.

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