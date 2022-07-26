Загрутдинов: Десятиполосная эстакада в районе станции МЦК Нижегородская готова на 65 процентов

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Строительная готовность эстакады основного хода южного участка будущего Московского скоростного диаметра в районе станции МЦК Нижегородская составляет 65 процентов. Об этом во вторник, 26 июля, сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Он напомнил, что эстакада будет проходить над путями Горьковского направления Московской железной дороги (МЖД) и Московского центрального кольца. Она будет вести по направлению к Волгоградскому проспекту.

Длина эстакады составит 1,5 километра. На ней предусмотрено по пять полос для движения в каждом направлении. В общей сложности, согласно проекту, будет построено 11 километров дорог.

Всего на семи километрах трассы предусмотрено 14 эстакад. Три из них пересекут пути Горьковского и Казанского направлений МЖД и МЦК со стороны Северо-Восточной хорды (СВХ) и будут вести к Волгоградскому проспекту и Нижегородской улице. Еще две эстакады со съездами возведут через пути МЖД со стороны Волгоградского проспекта. Они будут вести до основного хода Юго-Восточной хорды (ЮВХ).

— 11 эстакад-съездов позволят беспрепятственно выезжать с основного хода ЮВХ на СВХ в сторону области, значительно увеличится пропускная способность Рязанского и Волгоградского проспектов, улиц Нижегородской, Новохохловской и Третьего транспортного кольца, — приводит слова Загрутдинова официальный сайт мэра Москвы.

Накануне глава столичного департамента строительства сообщил, что в Москве до 2026 года специалисты благоустроят 11 набережных.