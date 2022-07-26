Вице-президент США назвала ежедневную беременность американских женщин проблемой

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Тот факт, что женщины «беременеют в Америке каждый день», является серьезной проблемой. Об этом сообщила вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис во время выступления на тему абортов.

— Послушайте, женщины беременеют в Америке каждый день, и это серьезная проблема, — заявила Харрис.

Она добавила, что Белый дом как можно быстрее должен вернуть «защитные меры» для женщин, рискующих нежелательно забеременеть, передает RT.

24 июня Верховный суд Соединенных Штатов отменил принятое в 1973 году постановление о всеобщем праве на аборт. Решение судебной инстанции запрещает прекращение беременности вне медицинских показателей на федеральном уровне.

На следующий день сообщалось, что тысячи человек в Нью-Йорке вышли на протест против решения Верховного суда. Недовольные начали собираться около 01:00 по московскому времени в парке «Вашингтон-сквер» на Манхэттене. Довольно быстро их количество возросло. Многие пришли с транспарантами, критикующими решение Верховного суда и требующими обеспечить право на аборты.