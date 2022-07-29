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В Минздраве предложили запретить свободную продажу электронных сигарет и вейпов

Егор Провоторов
Общество
В Минздраве предложили запретить свободную продажу электронных сигарет и вейпов
Фото: shutterstock

Электронные сигареты и вейпы не должны быть в свободной продаже: без введения запрета на них невозможно достигнуть государственной цели по противодействию потреблению табака и никотиносодержащей продукции, заявила журналистам глава Центра профилактики и контроля потребления табака Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Маринэ Гамбарян.

По словам специалиста, на данный момент нет никаких оснований и аргументов, почему эти устройства и продукты нагревания табака должны быть разрешены в свободной продаже, когда заведомо известно, что эта продукция абсолютно вредна для здоровья.

В интервью РИА Новости Гамбарян подчеркнула, что вейпы и электронные сигареты не помогают бросить курить и не могут быть использованы в качестве продуктов для снижения вреда от курения обычных сигарет.

Потребление никотиносодержащей продукции провоцирует риск возникновения не только бронхита и астмы, но и связано с возникновением злокачественных новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы, подчеркнула собеседник издания.

В конце мая глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил, что распространенность курения на территории России снижается. Если в 2009 году курили 39,5 процента взрослого населения, то в прошлом году этот показатель составил чуть больше 20 процентов.

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