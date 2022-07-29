Собянин принес соболезнования родным погибших при пожаре на Алма-Атинской улице

Фото: Максим Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования родным и близким погибших при пожаре в хостеле на Алма-Атинской улице. Об этом стало известно в пятницу, 29 июля.

— Сегодня ночью произошел пожар на Алма-Атинской улице. К сожалению, не обошлось без жертв: погибли восемь человек. Соболезную родным и близким погибших, — сказал он.

Глава города отметил, что сотрудники столичной пожарной службы показали свой профессионализм. Они оперативно прибыли на место происшествия и предприняли необходимые действия. На данный момент следователи заняты расследованием причин инцидента, отметил Собянин в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что на Алма-Атинской улице в Москве в ночь на пятницу, 29 июля, произошел пожар в общежитии. По данным следствия, возгорание произошло в помещении хостела, погибли восемь человек, горели три комнаты и коридор.

Позже следователи возбудили уголовное дело по факту пожара в хостеле. Им предстоит провести работы, в рамках которых будут установлены причины произошедшего. Кроме того, прокуратура Москвы начала проверку в связи с пожаром на юге столицы.