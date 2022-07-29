Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Почта России» отреагировала на сообщения об утечке данных пользователей

Лала Манушакян
Общество
«Почта России» отреагировала на сообщения об утечке данных пользователей
Фото: moscow-live

«Почта России» прокомментировала сообщения о возможной утечке данных пользователей.

— Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за «пробный», — говорится в сообщении.

При этом, как подчеркивается, у хакеров нет доступа к другим записям. Отмечается, что информация о банковских данных не подверглась взлому, а безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает. При этом служба безопасности «Почты России» ограничила доступ через скомпрометированный аккаунт, передает Telegram-канал РБК.

До этого Роскомнадзор запросил у «Билайна» детальные сведения о возможной утечке данных клиентов компании. В Сети распространилась информация, что на англоязычном теневом форуме на продажу выставили полную базу данных, собранную из логов, хранившихся на сервере.

Кроме этого, в мае служба безопасности Delivery Club объявила об обнаружении утечки данных о заказах клиентов. При этом представители компании уточнили, что опубликованные данные включают в себя информацию о заказах, не затрагивая при этом банковские реквизиты клиентов.

Кибербезопасность утечка данных Почта
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Все мнения
О проекте