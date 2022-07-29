«Почта России» отреагировала на сообщения об утечке данных пользователей

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«Почта России» прокомментировала сообщения о возможной утечке данных пользователей.

— Одна из учетных записей нашего подрядчика была скомпрометирована в результате хакерской атаки, фрагмент данных действительно попал в руки взломщиков. Ровно этот фрагмент данных сейчас выдают за «пробный», — говорится в сообщении.

При этом, как подчеркивается, у хакеров нет доступа к другим записям. Отмечается, что информация о банковских данных не подверглась взлому, а безопасности и репутации клиентов ничего не угрожает. При этом служба безопасности «Почты России» ограничила доступ через скомпрометированный аккаунт, передает Telegram-канал РБК.

До этого Роскомнадзор запросил у «Билайна» детальные сведения о возможной утечке данных клиентов компании. В Сети распространилась информация, что на англоязычном теневом форуме на продажу выставили полную базу данных, собранную из логов, хранившихся на сервере.

Кроме этого, в мае служба безопасности Delivery Club объявила об обнаружении утечки данных о заказах клиентов. При этом представители компании уточнили, что опубликованные данные включают в себя информацию о заказах, не затрагивая при этом банковские реквизиты клиентов.