В Грузии при крушении вертолета погибли восемь человек

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Восемь членов экипажа вертолета, который взорвался после падения в горах Гудаури в Грузии, погибли. Также погиб один иностранный турист-парапланерист. Об этом в пятницу, 29 июля, сообщается на сайте МВД Грузии.

Воздушное судно с сотрудниками МВД и Министерства здравоохранения проводило поиски парапланеристов в горах. В ходе поискового мероприятия вертолет разбился.

— Нам очень тяжело, всем, особенно семьям, их друзьям. Вы знаете, что шесть человек были нашими сотрудниками, а два — врачами скорой медицинской помощи. К сожалению, все восемь человек погибли. Один человек, летевший на параплане, получил ранения. Иностранный турист, который был с ним, также погиб. Раненого грузина везут в клинику, — рассказал глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

Из-за этой трагедии 30 июля объявлено днем траура в стране.

29 июля частный самолет CZAW SportCruiser совершил экстренную посадку в Ланьшинском карьере в городском округе Серпухов. В самолете на момент происшествия находился один человек, его спасли из воды местные жители.