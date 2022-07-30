Власти Читы ввели режим ЧС из-за наводнения

Фото: vk.com/press_adm_chita

Власти Читы ввели в субботу, 30 июля, режим чрезвычайной ситуации. Из-за повышения уровня воды в реке большая часть города оказалась затоплена.

Местные жители разместили в соцсетях кадры с места происшествия. На них видно, как люди передвигаются на лодке по затопленным дорогам.

Также сообщается, что, помимо читинских, улицы ДНТ «Строитель-2» тоже оказались в воде.

В настоящее время уровень затопления в Чите превышает критическое значение и продолжает повышаться. Паводковая ситуация накаляется и в соседних регионах.

Администрация города в Telegram-канале также сообщила об ограничении движения большегрузов и автобусов на девятом километре трассы «Амур» (Чита — Хабаровск).

— Движение осуществляется по региональной автодороге «Обход Читы». Движение легкового транспорта осуществляется в штатном режиме, — сказано в сообщении.

27 июля в Сочи реки вышли из берегов и затопили поселок. В результате наводнения местные жители, оказавшиеся на улице, спасались, забравшись в ковш строительной техники. Также вода подошла к десяти многоквартирным домам.