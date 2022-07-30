СМИ: Украина не пустила в страну главу МИД Бельгии из-за поездки в Крым

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Украина ответила отказом на желание новой главы Министерства иностранных дел Бельгии Аджи Лябиб приехать в страну из-за ее поездки в Крым. Об этом сообщило издание «Европейская правда».

Автор статьи Сергей Сидоренко написал, что в 2021 году, будучи журналисткой, она посетила фестиваль «Глобальные ценности» в Севастополе. Он считает, что дипломат теперь «должна извиниться перед Киевом».

— По возвращении она еще и прибегла к заявлениям, которые подвергают сомнению принадлежность Крыма Украине, — заявил журналист.

Он отметил, что после возвращения в Бельгию Лябиб сказала журналистам, что «прибыла в Крым незаконно».

— На вопрос, считает ли она Крым Украиной или Россией, журналистка избежала ответа, а вспомнила о поездке в Крым словами «я уехала в Россию», — сказано в материале.

По словам обозревателя, глава МИД Бельгии пытается не замечать обвинений, назвав в социальных сетях поездку «частью своей журналистской деятельности». Сидоренко написал, что по закону Украина должна оштрафовать ее и запретить въезд на три года, сообщает РИА Новости.

— Поскольку эта поездка состоялась до назначения Лябиб министром и в рамках ее тогдашней работы, МИД воздержится от каких-либо комментариев, — сообщил изданию пресс-секретарь бельгийского ведомства Воутер Пулс.

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