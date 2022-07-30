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Опубликовано видео с запутавшимся в сетях краснокнижным китом в Охотском море

Юлия Курганова
Общество
Опубликовано видео с запутавшимся в сетях краснокнижным китом в Охотском море
Фото: Unsplash

Краснокнижный кит запутался в неводе в Охотском море. Появилось видео, на котором запечатлено морское животное.

Спасать его выехала специальная команда, представители которой тоже попали в кадр. Также там можно увидеть намотавшего на себя сети и отплывшего недалеко от берега кита.

Эта спасательная экспедиция уже вторая — в первый раз животное не подпустило к себе людей.

Подробности об операции рассказал Григорий Цидулко, руководитель проекта по изучению охотоморских гренландских китов.

— К сожалению, побережье Дальнего Востока огромно. А таких команд всего несколько. Мы здесь находимся и имеем некоторый опыт, понимание и представление о работе с китами и о том, как такие спасения нужно проводить. Поэтому мы сейчас, пока у нас непогода, пытаемся собраться с силами, разработать какие-то инструменты, которые нам бы помогли этому киту помочь, — рассказал он до начала экспедиции.

Специалист отметил, что в мире накоплен большой опыт спасения больших китов, но занимается этим всего несколько команд. Дело в том, что данная работа требует специальных навыков.

Зоозащитники подчеркнули, что гибель даже одного представителя охотоморского гренландского кита может серьезно угрожать выживанию всей популяции, которая насчитывает почти 300–400 особей, сообщает Пятый канал.

28 июля сообщалось, что краснокнижную сову спасли в центре Москвы. В столице задержали мужчину, который предлагал горожанам сделать фото с краснокнижной совой-неясытью.

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