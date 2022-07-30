Названы четыре знака Зодиака, представители которых влюбляются раз и на всю жизнь

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Астрологи убеждены, что от знака Зодиака, под которым родился человек, зависит, насколько часто он будет влюбляться. Эксперты перечислили главных однолюбов среди представителей зодиакального круга.

Так, Овны известны редкой эгоистичностью. Однако в отношении избранников это качество отходит на задний план. Их волнует комфорт партнера, поэтому представители этого знака стараются не ущемлять его интересы. Если эти люди заводят отношения, то верят, что смогут сохранить их до конца жизни.

Раков нельзя назвать эгоистами. Напротив, в отношениях они вообще редко задумываются о собственных интересах и готовы пойти на жертвы ради избранника. Представители этого знака верят в любовь на всю жизнь. Они убеждены, что основой отношений является доверие, поэтому часто заводят задушевные беседы, в которых искренне признаются в своих чувствах и эмоциях.

Весы также относятся к однолюбам. Встретив свою половинку, они никогда ее не отпустят. Представители этого знака всеми силами будут стараться завоевать объект симпатии. При этом на начальном этапе они не могут похвастаться решительностью, а прибегают к ней, когда убеждаются, что встретили родственную душу.

Скорпионы не торопятся вступать в отношения. Обычно они склонны к кратковременным интрижкам. Однако встреча настоящей любви все меняет. В их отношениях присутствуют все краски: ревность, верность, забота, доверие. Эти люди пойдут на все, чтобы пронести любовь как можно дольше, пишет Pensnews.ru.

Астропсихолог Тиана Атлас составила любовный гороскоп для всех знаков зодиака на август.