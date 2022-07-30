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Движение трамваев на Большой Калитниковской улице восстановили

Анастасия Колоскова
Город
Движение трамваев на Большой Калитниковской улице восстановили
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Большая Калитниковская улица Карта всех событий

Движение трамваев маршрутов № А, 40 и 45 на Большой Калитниковской улице в центре Москвы восстановлено после сбоя. Об этом в субботу, 30 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Восстановлено движение трамваев на Большой Калитниковской улице, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Трамвайные маршруты № А, 40 и 45 ранее были временно изменены из-за автомобиля, оставленного на путях на Большой Калитниковской улице, в районе остановки «Воловья улица».

Глава департамента Максим Ликсутов 30 июля рассказал, что в Москве могут увеличить скорость движения трамваев. По его словам, работа требует изменения нормативных документов. Она ведется поэтапно и постепенно и будет продолжена в 2023 году.

Также он сообщил, что в столице завершились поставки трехсекционных трамваев «Витязь-Москва». Так, в Краснопресненское трамвайное депо, расположенное в районе Строгино, прибыл последний из них. По словам Ликсутова, на сегодняшний день в Москве более 500 трамваев российского производства, парк вагонов полностью обновлен в четырех трамвайных депо.

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