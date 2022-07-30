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Автомобиль влетел в отбойник на севере Москвы

Анастасия Колоскова
Происшествия
Автомобиль влетел в отбойник на севере Москвы
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, Весенняя улица, 4с3 Карта всех событий

На севере Москвы произошло ДПТ с участием двух автомобилей, в результате которого один из них врезался в барьерное ограждение проезжей части. Об этом в субботу, 30 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что авария случилась в районе Западное Дегунино.

— На Весенней улице в районе дома 4, строение 3, столкнулись два автомобиля, в результате один из них наехал на ограждения, — говорится в сообщении.

На место прибыли оперативные городские службы. В районе аварии движение осуществляется по двум полосам из трех, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Есть ли в результате ДТП пострадавшие, в департаменте не уточнили.

В этот же день легковой автомобиль столкнулся с грузовиком в районе дома 1, строение 1, по Белокаменному шоссе на Северо-Восточной хорде, на территории района Богородское на востоке Москвы. В результате удара грузовая машина опрокинулась на проезжую часть.

Район Западное Дегунино ДТП Северный административный округ (САО)
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