Зеленский призвал к эвакуации жителей подконтрольной части Донбасса

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Украинское правительство приняло решение об обязательной эвакуации жителей подконтрольной республике части Донецкой области. Об этом в субботу, 30 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организуется. Полное сопровождение, полная помощь — и логистическая, и выплаты. Нужно только решение от самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя, — заявил он в вечернем обращении к гражданам, передает ТАСС.

30 июля Минобороны России заявило об уничтожении эшелона с батальоном президента Украины Зеленского. Российская армия ликвидировала более 150 украинских националистов выстрелом высокоточных ракет.