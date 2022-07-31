Захарова сравнила полет Пелоси в Азию с ледоколом, который вынесло на пляж

Фото: МИД РФ

Визит спикера палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси в Азиатско-Тихоокеанский регион выглядит неадекватно, его можно сравнить с атомным ледоколом, который вынесло на пляж. Такое мнение высказала в субботу, 30 июля, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

— С одной стороны, хочется назвать полеты Пелоси опасным военно-политическим авантюризмом. С другой — «полетами во сне и наяву». Настолько все происходящее с американской политичкой неадекватно и сюрреалистично. Связь с реальностью утрачена безвозвратно, прицел сбит, и атомный ледокол «Белый дом» давно вынесло на песчаные пляжи, — написала дипломат в Telegram-канале.

Накануне стало известно, что Пелоси отправится с делегацией в Азию. Она посетит Малайзию, Японию, Сингапур и Республику Корею. Поездка на Тайвань указана как «предварительная».

В тот же день руководство Народно-освободительной армии КНР (НОАК) в аккаунте 80-й общевойсковой армии призвало солдат готовиться к военному конфликту. Представители армии позже уточнили, что публикация приурочена к 95-й годовщине создания НОАК.