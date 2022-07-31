Рассказы про импотенцию: юмор Галкина разочаровал зрителей в Турции

Фото: Игорь Иванко / АГН «Москва»

Многие из зрителей, которые пришли на концерт юмориста в турецкой Анталии, пожалели о том, что заплатили деньги за билет. Шутки артиста «ниже пояса» мало кому пришлись по душе.

Выступление Галкина прошло 28 июля.

— Говорили, что Билл Гейтс хочет нас все чипировать. Господи, Биллу Гейтсу уже под 70 лет! Вот, ему дело есть: как русских чипировать! Боже мой! Да он уже думает, как ему реже по-маленькому, а чаще по-большому ходить. Говорили, что вакцинация вызывает импотенцию. Можно подумать, ковид вызывает эрекцию, — пошутил таким образом юморист.

Журналисты издания ProZvezd, побывавшие на концерте, рассказали про свои впечатления. По их словам, увидев, что его снимают на камеры телефонов, шоумен попросил этого не делать — дескать, каждое выложенное видео может стоить очередной страницей в его уголовном деле. Однако на самом деле, как обратили внимание репортеры, Галкин мог стесняться обстановки — он явно сэкономил, не привезя с собой никаких декораций. Этот факт также не понравился многим зрителям, которые заплатили большие деньги за билет.

— Аниматоры в отелях работают лучше, — сказал один из зрителей.

26 июля сообщалось, что Максим Галкин и Алла Пугачева продают свой замок за 700 миллионов рублей и уезжают в США. Политолог Евгений Зайцев отметил, что переезд в Америку пара собирается завершить до начала зимы.