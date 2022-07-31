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В ПФР рассказали, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе

Юлия Курганова
Общество
В ПФР рассказали, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В августе произойдет традиционный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Об этом сообщили в Отделении ПФР по Москве и Московской области.

Там пояснили, что на увеличение выплат имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы. В Московском регионе такой перерасчет произведут для 1,3 миллиона работающих пенсионеров.

Прибавка зависит от размера зарплаты сотрудника в 2021 году, а точнее, от суммы уплаченных страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов. Это касается и наемных сотрудников, и самозанятых, которые платят взносы самостоятельно, передает агентство «Прайм».

30 июля сообщалось, что минимум 1,2 миллиона российских пенсионеров получат социальные региональные доплаты. Правительство России одобрило выделение из Резервного фонда средств министерству труда на выплату социальных региональных доплат к пенсии в 2022 году.

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