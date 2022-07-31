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Пушков призвал выслать из России сотрудницу консульства Норвегии за русофобство

Юлия Курганова
Политика
Пушков призвал выслать из России сотрудницу консульства Норвегии за русофобство
Фото: Пресс-служба Совфеда

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что сотрудницу норвежского консульства в Мурманске Элисабет Эллингсен нужно немедленно выслать из страны за русофобские высказывания. Об этом в субботу, 30 июля, он написал в Telegram-канале.

— Хотя МИД Норвегии политкорректно отмежевался от слов своей сотрудницы, полагаю, она выразила мнение многих своих коллег — с учетом той антироссийской истерии, которая характерна сейчас для многих стран Запада, — отметил Пушков.

Также сенатор заявил, что ответ на такие действия «не должен быть политкорректным».

— Ее следует немедленно выслать из России и как минимум предупредить Осло, что любой расистский выпад в адрес россиян прямо отразится на работе норвежских дипломатических ведомств в нашей стране, — добавил он.

До этого в Сети появилось видео, на котором Эллингсен обвиняет сотрудников гостиницы в некачественном сервисе. Также сотрудница консульства заявила, что «ненавидит русских» и что «русский народ недостоин уважения».

Инцидент прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обвинила сотрудницу консульства Норвегии в национализме и ксенофобии. По ее словам, Эллингсен не сдерживалась и «обнажила» свою злобу.

МИД Норвегии выразил сожаление по поводу поведения сотрудницы консульства в Мурманске. Представитель ведомства добавила, что инцидент прорабатывается министерством «по соответствующим каналам».

Норвегия русофобия Алексей Пушков
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