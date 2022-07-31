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«Будет разбираться министерство»: концерт Киркорова в Сочи завершился скандалом

Юлия Курганова
Общество
«Будет разбираться министерство»: концерт Киркорова в Сочи завершился скандалом
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В зрительном зале на выступлении певца Филиппа Киркорова разгорелся скандал. Продюсер Сергей Лавров винит в случившемся руководство концертного зала «Фестивальный».

В зале произошло несколько конфликтов между зрителями из-за того, что на пригласительных билетах не были указаны места. При этом представители «Фестивального» не только не смогли оперативно решить проблему, но и подливали масла в огонь своим хамским поведением.

— Мои приятели ходили на концерт и попали в эпицентр жуткого скандала. Им сделали билеты. На концерт Киркорова пригласительные выдавали почему-то без мест. В итоге собралась куча людей, зрители на люстрах висели. Контролерши по-хамски вели себя, отвратно разговаривали. Людям сесть некуда было! Зрители обратились к директору «Фестивального» и местное министерство культуры. Будут разбираться, почему себя так нагло ведут сотрудники зала и почему на Киркорова дают пригласительные без мест, — рассказал Лавров.

Самого певца, по данным СМИ, проинформировали о произошедшем. Несмотря на случившееся, Киркоров провел шоу по высшему разряду. Лавров назвал звезду «большим молодцом», ведь обеспечить такой аншлаг сейчас могут немногие, сообщает портал ProZvezd.

Композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал скандал, в котором оказались певцы Филипп Киркоров и Сергей Лазарев. По его словам, после громких протестов у этих артистов начнутся проблемы с концертами в стране. Он считает, что поддерживающие действия России в Донбассе россияне устроят бойкот творчеству этих музыкантов.

Концерты Филипп Киркоров Скандалы Сочи
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