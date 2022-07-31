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Площадь пожара на рынке на западе Москвы увеличилась до 600 «квадратов»

Юлия Курганова
Происшествия
Площадь пожара на рынке на западе Москвы увеличилась до 600 «квадратов»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, улица Щорса, вл5Б Карта всех событий

Площадь пожара, который случился на рынке в Западном административном округе Москвы (ЗАО), в районе Солнцево, увеличилась до 600 квадратных метров. Об этом в воскресенье, 31 июля, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

— Произошло обрушение по всей площади, — уточнил он.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на рынке на западе столицы, на улице Щорса, владение 5Б. Площадь возгорания составляла 150 квадратных метров.

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