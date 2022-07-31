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Сенатор Ковитиди: Атаковавший штаб ЧФ беспилотник ВСУ вылетел из Севастополя

Евгений Белоусов

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Сенатор Ковитиди: Атаковавший штаб ЧФ беспилотник ВСУ вылетел из Севастополя
Фото: Пресс-служба Совфеда

Атаковавший штаб Черноморского флота украинский беспилотник вылетел с территории Севастополя. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

— Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-разыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены, — заявила она.

По словам Ковитиди, произошедшее безусловно следует расценивать как теракт. Все причастные к нему будут найдены и наказаны, добавила она.

Тем не менее все жители Севастополя сейчас спокойны, паники в городе не наблюдается. Люди празднуют день ВМФ, передает слова сенатора РИА Новости.

Беспилотник украинской армии атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе 31 июля. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил об отмене всех праздничных мероприятий в честь Дня ВМФ. Он также отметил, что погибших при атаке нет.

Он также поделился фотографиями последствий атаки украинского беспилотника. Позднее стало известно, что при атаке пострадали шесть человек, двое из которых находятся в состоянии средней тяжести.

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ заявил, что атаки украинских военных вызывают только раздражение и желание поскорее довести спецоперацию до победного конца.

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