Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) закрепились на юго-восточной окраине поселка Пески возле Донецка. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил замминистра информации республики Даниил Безсонов в личном блоге.

— Подразделения 11-го полка армии ДНР вышли на юго-восточную окраину населенного пункта Пески и смогли там закрепиться. Приступили к зачистке секторов, — написал он в своем Telegram-канале.

Безсонов добавил, что слева от подразделений бойцы 1-й Славянской бригады армии республики вытесняют украинских военных с позиций под населенным пунктом Невельское.

В этот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили до 350 украинских националистов формирования «Кракен» на территории харьковского техникума.

Кроме националистов, российским войскам удалось уничтожить 11 единиц украинской военной техники.

Также Игорь Конашенков заявил, что боевики территориальной обороны расстреляли бойцов 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ во время их отступления в ДНР. По его словам, солдаты занимали позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское.