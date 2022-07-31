Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Вооруженные силы ДНР закрепились в пригороде Донецка

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Вооруженные силы ДНР закрепились в пригороде Донецка
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Подразделения Донецкой народной республики (ДНР) закрепились на юго-восточной окраине поселка Пески возле Донецка. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщил замминистра информации республики Даниил Безсонов в личном блоге.

— Подразделения 11-го полка армии ДНР вышли на юго-восточную окраину населенного пункта Пески и смогли там закрепиться. Приступили к зачистке секторов, — написал он в своем Telegram-канале.

Безсонов добавил, что слева от подразделений бойцы 1-й Славянской бригады армии республики вытесняют украинских военных с позиций под населенным пунктом Невельское.

В этот же день официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили до 350 украинских националистов формирования «Кракен» на территории харьковского техникума.

Кроме националистов, российским войскам удалось уничтожить 11 единиц украинской военной техники.

Также Игорь Конашенков заявил, что боевики территориальной обороны расстреляли бойцов 15-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ во время их отступления в ДНР. По его словам, солдаты занимали позиции второго эшелона в районе населенного пункта Бахмутское.

Украина Донецкая народная республика Спецоперации ДНР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Степан Львов
Степан Львов

Работники выбирают офисы

Григорий Заславский
Григорий Заславский

Главное — трудоспособность

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Памяти великого князя Владимира

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Оставьте нелепые нападки

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Бить врага его же оружием это по-нашему

Никита Миронов
Никита Миронов

Максиму Галкину только эмигрантов развлекать

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Амбиции отца порядком надоели

Все мнения
О проекте