Спасатели обнаружили четырех человек, которые заблудились в лесу в ТиНАО

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Россия, Москва, поселение Кленовское, деревня Товарищево Карта всех событий

Столичные спасатели обнаружили людей, которые заблудились недалеко от деревни Товарищево поселения Кленовское. Об этом в воскресенье, 31 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Сигнал о том, что четверо человек потерялись в лесу на территории Троицкого административного округа Москвы, поступил в службу 112 вечером 30 июля.

— На поиск потерявшихся были высланы расчеты кинологов из АСО № 6, расчет быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах из ПСО № 306, силы ПСО № 308 и 310-го столичного пожарно-спасательного центра, спасатели Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и поискового и аварийно-спасательного обеспечения Московского авиацентра, а также волонтеры из «Лизы Алерт», — говорится в сообщении ведомства.

Двое потерявшихся, в том числе пожилой мужчина, были обнаружены около полуночи. Пенсионера вынесли из леса на носилках и передали бригаде скорой помощи.

Следом были обнаружены еще двое «потеряшек». В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает, уточнили Telegram-канале «ЧСтные новости Москвы».

Также в ночь на 31 июля столичные спасатели вытащили из Москвы-реки утопающего мужчину без сознания.