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Более 16 тысяч кустов роз высадят в Москве до конца лета

Анастасия Колоскова
Город
Более 16 тысяч кустов роз высадят в Москве до конца лета
Фото: Unsplash
Россия, Москва, парк Победы Карта всех событий

Более 16 тысяч кустов роз высадят специалисты до конца лета на столичных улицах. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Розы украсят Парк Победы на Поклонной горе, Аллею Героев космоса, Зубовскую площадь, сквер на Кутузовском проспекте, территории объектов здравоохранения, в их числе Морозовская детская городская клиническая больница, НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Всего высадим около 20 сортов кустовых и почвопокровных роз, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что розы отличаются как многообразием оттенков, так и формой. Так, светло-розовые цветы «Леонардо да Винчи» имеют пышные пионовидные соцветия, а у пудрово-белых лепестков сорта «принц Монако» есть яркая бордовая окантовка. Махровые бутоны розы сорта «чиппендейл» способны изменять цвет от персиково-желтого до розово-абрикосового.

Уточняется, что в сентябре специалисты подкормят растения удобрениями для укрепления корневой системы и повышения морозостойкости. А перед холодами у кустов обрежут поврежденные ветви и слабые побеги. На зиму кустовые розы укроют специальным защитным материалом, чтобы они благополучно перезимовали в открытом грунте, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также в столице установили более 250 тысяч цветочных кашпо.

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