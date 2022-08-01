В МИД рассказали об угрозе Западу в случае возвращения наемников с Украины
Иностранные наемники, которые вернутся с Украины, будут представлять угрозу для своих государств. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил директор Департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.
— Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности, — заявил он.
По словам дипломата, эта ситуация беспокоит Россию, соответствующий вопрос Москва поднимает в международных контактах.
Тарабрин отметил, что МИД РФ твердо настаивает на «недопустимости подобной практики», пишет РИА Новости.
Представитель ведомства также заявил, что отдельные государства, входящие в НАТО, негласно поддерживают вербовку Украиной иностранцев для участия в боевых действиях в Донбассе.
Дипломат отметил, что в процессе вербовки принимают участие как неправительственные организации, так и дипломатические представительства Украины за границей, что идет вразрез с международными соглашениями, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.