В МИД рассказали об угрозе Западу в случае возвращения наемников с Украины

Фото: МИД РФ

Иностранные наемники, которые вернутся с Украины, будут представлять угрозу для своих государств. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил директор Департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

— Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности, — заявил он.

По словам дипломата, эта ситуация беспокоит Россию, соответствующий вопрос Москва поднимает в международных контактах.

Тарабрин отметил, что МИД РФ твердо настаивает на «недопустимости подобной практики», пишет РИА Новости.

Представитель ведомства также заявил, что отдельные государства, входящие в НАТО, негласно поддерживают вербовку Украиной иностранцев для участия в боевых действиях в Донбассе.

Дипломат отметил, что в процессе вербовки принимают участие как неправительственные организации, так и дипломатические представительства Украины за границей, что идет вразрез с международными соглашениями, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года.