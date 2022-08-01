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В МИД заявили, что несколько стран НАТО поддерживают вербовку наемников Украиной

Анастасия Колоскова
В мире
В МИД заявили, что несколько стран НАТО поддерживают вербовку наемников Украиной
Фото: МИД РФ

Отдельные государства, входящие в НАТО, негласно поддерживают вербовку Украиной иностранцев для участия в боевых действиях в Донбассе. Об этом в понедельник, 1 августа, сообщил директор Департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

— Российская Федерация внимательно отслеживает осуществляемую властями Украины при негласной поддержке отдельных стран НАТО вербовку иностранных граждан для ведения боевых действий на востоке Украины на стороне киевского режима, — заявил он.

Дипломат отметил, что в процессе вербовки принимают участие как неправительственные организации, так и дипломатические представительства Украины за границей, что идет в разрез с международными соглашениями, в том числе венской Конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, передает РИА Новости.

Ранее телеканал NBC сообщил, что иностранные наемники, которые участвуют в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ, сообщили, что всегда носят с собой средства для самоликвидации, чтобы не попасть в плен к российским военным.

Также сообщалось, что иностранные наемники на Украине потеряли боевой дух. Отставной американский морской пехотинец Рипл Роулингс рассказал, что основными факторами снижения боевого духа наемников являются плохое управление и эффективные действия российских военных.

Украина наемники МИД РФ НАТО
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