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ДТП на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе произошло в ночь на 2 августа

Егор Провоторов
Происшествия
ДТП на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе произошло в ночь на 2 августа
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В ночь на вторник, 2 августа, на внешней стороне 85-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД), на пересечении с Алтуфьевским шоссе водитель транспортного средства не справился с управлением и наехал на ограждение дорожных работ, сообщила пресс-служба Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры (Дептранс) города Москвы.

Как сообщили на канале столичного Дептранса в Telegram, в настоящее время на месте работают оперативные службы столицы. Движение в районе дорожного инцидента не затруднено.

Минувшим вечером, 1 августа, авария с участием грузовика, мотоцикла и легковой машины произошла на Липецкой улице. Данных о пострадавших в аварии нет, а обстоятельства произошедшего уточняются. Движение транспорта в сторону области было затруднено, автомобилистам рекомендовали выбирать альтернативные маршруты.

В этот же день стало известно, что водитель автомобиля сбил пешехода в районе дома № 32 по Большой Семеновской улице. В результате происшествия движение было ограничено на одной из полос.

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