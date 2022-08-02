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Шойгу сообщил о спасении тысяч мирных жителей силами ПВО в июле

Анастасия Колоскова
Общество
Шойгу сообщил о спасении тысяч мирных жителей силами ПВО в июле
Фото: Минобороны РФ

Только в июле силы ПВО Вооруженных сил РФ спасли жизни тысячам мирных жителей. Об этом сообщил российский министр обороны Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания в Москве.

— Только за минувший месяц сбито 34 украинских самолета, перехвачено 39 ракет комплекса «Точка-У», а также 226 снарядов реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Этим спасены тысячи мирных жителей, — отметил глава оборонного ведомства.

Он уточнил, что это сделано в ходе прикрытия объектов гражданской направленности на территориях, освобожденных от нацистов.

Также, по словам Шойгу российские военные уничтожили шесть пусковых установок HIMARS американского производства. Министр подчеркнул, что освобождение Донецкой народной республики продвигается по плану, передает телеканал «Звезда».

Накануне глава турецкого министерства обороны Хулуси Акар после выхода из одесского порта первого судна с зерном поблагодарил российского министра обороны Сергея Шойгу «за содействие в процессе и доверие Турции».

Украина ПВО Сергей Шойгу мирные жители
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