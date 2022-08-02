Сенатор Святенко: Доступ граждан старшего возраста к получению новой квалификации поможет в саморазвитии

Фото: Пресс-служба Совфеда

Широкий доступ жителей Москвы старшего возраста к инструментам получения новой квалификации поможет им в саморазвитии. Об этом сообщила сенатор, представитель Мосгордумы в Совфеде Инна Святенко во вторник, 2 августа.

— Те москвичи, кто вступает сегодня в зрелый возраст, обладают важными компетенциями и огромным профессиональным и жизненным опытом. При получении современных навыков, дополнительной квалификации эти люди могут быть ценнейшими работниками. Доступ к бесплатным программам обучения даст им новый импульс к саморазвитию и карьерному росту, — заявила Святенко.

По ее словам, спрос на соответствующие программы в столице есть и продолжает расти. Так, на данный момент на базе городского центра «Профессионал» открыто более 60 курсов обучения.

Сенатор отметила, что программы центра рассчитаны на короткие сроки обучения, ведутся преимущественно онлайн и позволяют сотруднику быстро адаптироваться к новым требованиям на работе или сократить время на поиск новой вакансии, передает агентство городских новостей «Москва».

Жители города старшего поколения могут освоить новую современную профессию и остаться востребованными на рынке труда. Пройти бесплатные курсы им предлагает центр «Профессионал».

Центр «Профессионал» не только помогает горожанам освоить новые навыки, но и подобрать место работы. Более 1,5 тысячи москвичей уже прошли здесь обучение с начала запуска программы.