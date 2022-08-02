Нутрициолог рассказала, как восстановить микрофлору кишечника

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Тяжесть и вздутие после еды, а также нарушения стула говорят о том, что микрофлора кишечника нарушена. О том, как ее восстановить, рассказала нутрициолог и диетолог Евгения Новикова.

— С чего начать? Исключите рафинированный сахар. Полностью. Сахар является пищей для грибка и провоцирует его рост. Употребляйте ферментированные продукты: это квашеная капуста, чайный гриб, капуста кимчи, кефир — в них содержатся лакто- и бифидобактерии, — заявила Новикова.

Помимо этого, диетолог посоветовала добавить в ежедневный рацион больше клетчатки, чаще совершать пешие прогулки, спать минимум семь часов в сутки, минимизировать стресс и принимать синбиотики для поддержания здоровой микрофлоры кишечника, передает «МедикФорум».

До этого врач-гастроэнтеролог Наталья Слюняева рассказала, при каких симптомах после еды стоит обратиться к врачу для проведения обследования. Многие сталкиваются с изжогой после приема пищи.

Если это состояние возникает изредка, то переживать не стоит. Но если изжога возникает чаще двух раз в неделю, а симптомы сохраняются, несмотря на применение лекарственных препаратов, то стоит пройти обследование.