Депутат МГД Козлов: Развитие сервиса «По пути» обеспечит жителям ТиНАО комфортные условия поездок
Развитие сервиса «По пути» обеспечит жителям ТиНАО комфортные условия поездок. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов во вторник, 2 августа.
— Эксперимент с запуском сервиса «По пути», который начался в наших округах осенью прошлого года, можно считать успешным: жители уже совершили свыше 400 тысяч поездок, сервис востребован, — подчеркнул Козлов.
Он отметил, что на территории Новой Москвы необходимо запускать новые форматы городского транспорта, комбинировать их и искать пути, позволяющие обеспечивать комфортные условия поездок. По его словам, ежедневно жители поселений совершают с помощью сервиса свыше двух тысяч поездок, среднее время ожидания составляет 13,5 минуты, а время в пути — 17 минут.
Отмечается, что специальный сервис от Дептранса принимает различные предложения по развитию городского проекта от жителей Новой Москвы. При этом депутат призывает всех желающих принять участие в процессе развития транспортной инфраструктуры столицы. Парламентарий уточнил, что число автобусов в ТиНАО также будет увеличено до 65, передает агентство городских новостей «Москва».
1 августа автобусы сервиса перевозок по требованию «По пути», который действует в ТиНАО, проехали свыше 3,5 миллиона километров без сбоев. По его словам, такого показателя удалось достичь благодаря инновационной системе безопасности в автобусах.