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Депутат МГД Козлов: Развитие сервиса «По пути» обеспечит жителям ТиНАО комфортные условия поездок

Лала Манушакян
Город
Депутат МГД Козлов: Развитие сервиса «По пути» обеспечит жителям ТиНАО комфортные условия поездок
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Развитие сервиса «По пути» обеспечит жителям ТиНАО комфортные условия поездок. Об этом сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов во вторник, 2 августа.

— Эксперимент с запуском сервиса «По пути», который начался в наших округах осенью прошлого года, можно считать успешным: жители уже совершили свыше 400 тысяч поездок, сервис востребован, — подчеркнул Козлов.

Он отметил, что на территории Новой Москвы необходимо запускать новые форматы городского транспорта, комбинировать их и искать пути, позволяющие обеспечивать комфортные условия поездок. По его словам, ежедневно жители поселений совершают с помощью сервиса свыше двух тысяч поездок, среднее время ожидания составляет 13,5 минуты, а время в пути — 17 минут.

Отмечается, что специальный сервис от Дептранса принимает различные предложения по развитию городского проекта от жителей Новой Москвы. При этом депутат призывает всех желающих принять участие в процессе развития транспортной инфраструктуры столицы. Парламентарий уточнил, что число автобусов в ТиНАО также будет увеличено до 65, передает агентство городских новостей «Москва».

1 августа автобусы сервиса перевозок по требованию «По пути», который действует в ТиНАО, проехали свыше 3,5 миллиона километров без сбоев. По его словам, такого показателя удалось достичь благодаря инновационной системе безопасности в автобусах.

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