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Собянин назначил Доценко замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы

Лейла Алиева
Город
Собянин назначил Доценко замглавы Департамента экономической политики и развития Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Алексея Доценко заместителем руководителя столичного департамента экономической политики и развития. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства города во вторник, 2 августа.

— Принять Доценко Алексея Викторовича на государственную гражданскую службу города Москвы и назначить на должность заместителя руководителя департамента экономической политики и развития города Москвы, — говорится в документе.

Уточняется, что служебный контракт с ним заключен на пять лет, при этом период не должен превышать срок полномочий мэра Москвы.

До этого Собянин назначил Евгения Адамова заместителем руководителя столичного департамента капитального ремонта. Служебный контракт с ним заключен до достижения им предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе Москвы.

Также мэр города подписал распоряжение, в соответствии с которым первого заместителя префекта — руководителя контрактной службы ЮВАО Александра Скороспелова освободили от занимаемой должности.

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