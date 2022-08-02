На Украине обвинили Германию в блокировке восьми миллиардов евро помощи

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Германия блокирует рассмотрение вопроса о выделении Украине восьми миллиардов евро. Об этом во вторник, 2 августа, сообщил заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква.

— Украина получила миллиард евро из девяти миллиардов макрофинансовой помощи, принятой решением стран ЕС. Ожидаем получения еще восьми миллиардов евро, — сказал чиновник.

Жовква отметил, что кроме Германии выделение средств также блокирует ряд других стран Евросоюза, передает РИА Новости.

Бывший советник главы американского министерства обороны, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что выделенные Вашингтоном деньги на помощь Украине в реальности возвращаются в США, не попав к адресату. По его словам, эти средства идут на изготовление вооружения и техники для замены той, что была отправлена на Украину.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден выделит еще один пакет военной помощи Украине. Уточняется, что американский лидер поможет Киеву оборонной продукцией и услугами военного обучения и подготовки за счет ресурсов Пентагона на сумму до 175 миллионов долларов.