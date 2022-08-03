Мужчина в Подмосковье пообещал мальчику «закопать его в лесу» после ссоры с его сыном

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

В подмосковном Раменском на детской площадке мужчина довольно агрессивно ответил мальчику, который предъявил претензии к его сыну. Тот сломал игрушку и телефон ребенка, последний настаивал на возмещении ущерба.

Видео данного разговора опубликовал паблик «Раменское | Жуковский» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что мальчик общается с мужчиной вежливо. Но взрослый не стал утруждать себя правилами приличия и сразу же начал нецензурно выражаться. А потом его заинтересовало, из какого района пришел ребенок. Мужчина порекомендовал ему гулять только по месту жительства.

Мальчика это не устроило, тогда мужчина заявил, что он вырос в девяностые, когда за появление в чужом районе грозило, как он выразился, «давай, до свидания». Также взрослый заявил малышу, что если тот хочет быть адвокатом, то его «закопают в лесу и наденут деревянный пиджачок».

22 июля сообщалось, что в Пушкине пьяный отец посадил несовершеннолетнюю дочь за руль, а после ДТП избил. Прокуратура взяла под контроль данную ситуацию.