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Названы знаки зодиака, которые всегда возвращаются к своим бывшим

Юлия Курганова
Общество
Названы знаки зодиака, которые всегда возвращаются к своим бывшим
Фото: Pexels

У каждого знака зодиака свой характер и манеры поведения. Кто-то хочет быть независимым и свободным даже во время отношений, а кто-то старается вернуть своего любимого человека. Астрологи рассказали, почему это происходит и представители каких знаков зодиака к этому стремятся.

Рак очень чувствительный и романтичный. Ему трудно строить новые отношения, когда он не может забыть про старые. Расставание с любимым человеком на него очень плохо влияет. Поэтому он всеми силами будет стараться вернуть прошлое. Раки стараются заполнить внутреннюю пустоту чем-то либо кем-то, но им очень сложно признаться в любви новому человеку, поэтому они ищут пути для возвращения к своим бывшим возлюбленным. Им проще восстановить отношения с тем человеком, которого они давно знают, а не строить новые с незнакомцем.

Если даже у Раков получится найти новую вторую половинку, они все равно будут стараться увидеться с бывшим. При малейшем намеке на расставание они вернутся в первое жилище.

Расставание для Рыб — это некое временное недоразумение, которое бывший или бывшая должна простить и дать еще один шанс отношениям. Они будут пытаться вернуть расположение любимого человека любыми подарками, словами и комплиментами. Рыбы хорошо знают, как повлиять на любимого человека.

Если они смогут завести новые отношения, то продлится это недолго. Виной тому будет страдание по былым временам и любимому человеку.

У Дев множество различных комплексов, они являются довольно мнительными и обидчивыми. Они могут годами искать отношения, перебирая людьми. А когда находят, стараются удержать любимого человека любой ценой. Если по какой-то причине они расстанутся со своей второй половинкой, то никогда не смогут забыть об этом. Они всегда будут стараться находиться рядом и чем-то помогать своему бывшему или бывшей. Если возникнет хоть малейший шанс вернуть отношения, то они воспользуются им, забудут все обиды и претензии ради того, чтобы быть вместе с любимым человеком, сообщается на портале Rsute.

Астрологи убеждены, что от знака Зодиака, под которым родился человек, зависит, насколько часто он будет влюбляться. Эксперты перечислили главных однолюбов среди представителей зодиакального круга.

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