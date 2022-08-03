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Бывший худрук МХАТа Эдуард Бояков анонсировал открытие своего театра в Москве

Юлия Курганова
Общество
Бывший худрук МХАТа Эдуард Бояков анонсировал открытие своего театра в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Бывший художественный руководитель Московского художественного академического театра (МХАТ) имени Горького Эдуард Бояков сообщил, что запускает театральный проект и объявил набор сотрудников.

— Это будет театр, который продолжит дело театра «Практика» (каким я его создавал), дело «Политеатра», наших мхатовских премьер (прежде всего «Лавра»), наших театральных проектов на фестивалях «Традиция», «Новая драма», «Текстура» и других, — написал он в своем Telegram-канале.

Режиссер отметил, что «эстетическая линия» его театра будет заключаться в «сочетании поиска и служения традиции, сегодняшних авторов и классики, образовательных технологий и мультижанровости».

— Я убежден в плодотворности и актуальности идей традиционализма. Я убежден, что православная культура может быть современной, живой, обращенной и к молодежи и к старшим поколениям, — заявил Бояков.

Он подчеркнул, что считает священными понятия веры, родины, семьи и дружбы.

2 августа сообщалось, что Театр на Таганке раскрыл содержание программы нового сезона. Директор театра, заслуженная артистка России Ирина Апексимова сообщила о нескольких новых спектаклях.

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