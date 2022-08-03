Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД РФ: США признались в создании «IT-армии Украины» для атак на Россию

Юлия Курганова
В мире
МИД РФ: США признались в создании «IT-армии Украины» для атак на Россию
Фото: depositphotos

Соединенные Штаты и их партнеры применяют информационные технологии в наступательных целях и «признаются» в создании украинской «IT-армии» для атак на инфраструктуру в России. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Рассказывая о прошедшей третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), он заявил, что на ней российская делегация напомнила о том, что именно Штаты и их союзники применяют ИКТ в наступательных целях.

— Признаются и в том, что создали IT-армию Украины для атак на российскую инфраструктуру, — сообщил дипломат, передает РИА Новости.

12 июля хакер RaHDit сообщил о разработке планов для МО Украины иностранными советниками. Также, по его словам, в подготовке украинских сил участвовали не только американцы, но и почти все страны Североатлантического альянса.

Технологии США МИД РФ кибератаки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Круг чтения Достоевского

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Реализуем самые передовые идеи

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Люди совершеннее любой техники

Валерий Востротин
Валерий Востротин

Все боевые задачи будут выполнены

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Наступает время волкодавов

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Известные слова позабытого поэта

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Красота под окном

Все мнения
О проекте