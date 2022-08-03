МИД РФ: США признались в создании «IT-армии Украины» для атак на Россию

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Соединенные Штаты и их партнеры применяют информационные технологии в наступательных целях и «признаются» в создании украинской «IT-армии» для атак на инфраструктуру в России. Об этом сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Рассказывая о прошедшей третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), он заявил, что на ней российская делегация напомнила о том, что именно Штаты и их союзники применяют ИКТ в наступательных целях.

— Признаются и в том, что создали IT-армию Украины для атак на российскую инфраструктуру, — сообщил дипломат, передает РИА Новости.

12 июля хакер RaHDit сообщил о разработке планов для МО Украины иностранными советниками. Также, по его словам, в подготовке украинских сил участвовали не только американцы, но и почти все страны Североатлантического альянса.