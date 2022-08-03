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Центр госуслуг открылся после капремонта в Южном Медведкове

Араз Салехов
Город
Центр госуслуг открылся после капремонта в Южном Медведкове
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, Полярная улица, 2 Карта всех событий

Центр госуслуг «Мои документы», расположенный в столичном районе Южное Медведково, открылся после капитального ремонта. Об этом в среду, 3 августа, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Сегодня свои двери после капитального ремонта открыл центр госуслуг района Южное Медведково. В обновленном офисе более чем в три раза увеличилось количество компьютеров в зоне электронных услуг. Также появились отдельный кабинет для неторжественной регистрации брака и мини-кафе, — отметила она.

При этом заммэра добавила, что в новом центре стало еще комфортнее. Новый офис расположен по адресу Полярная улица, дом 2. По ее словам, до конца 2022 года в столице планируется открытие еще семи центров госуслуг, в которых сейчас идет капитальный ремонт, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о проведении массовых отборов на базе столичной службы занятости, которые позволят москвичам за несколько часов подобрать постоянную или временную работу в компаниях. Отбор состоится 4, 11, 18 и 25 августа.

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