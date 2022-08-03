Пелоси назвала причину «шумихи» вокруг ее визита на Тайвань

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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что причина «шумихи» вокруг ее визита на Тайвань заключается в занимаемой ею должности. Такое мнение она выразила в среду, 3 августа.

— Я думаю, важно отметить, что члены Конгресса США (бывали на Тайване в прошлом — прим. «ВМ»), некоторые из них совершали поездки ранее в этом году... Полагаю, они (власти КНР — прим. «ВМ») подняли большую шумиху, потому что я спикер. Не знаю, было это причиной или предлогом, — цитирует ее ТАСС.

При этом американский политик заявила, что Соединенные Штаты не собираются прекращать поддержку Тайваня, поскольку гордятся прочной дружбой с островом. Также Пелоси считает, что ее визит никак не противоречит политике страны по отношению к Китаю.

Накануне МИД Китая выразил решительный протест и осуждение в связи с визитом спикера Палаты представителей США. Данная поездка имеет сильное влияние на политические отношения между Пекином и Вашингтоном. Как подчеркнули в китайском дипведомстве, визит Пелоси нарушил суверенитет и территориальную целостность КНР, а также серьезно подорвала мир и стабильность в Тайваньском проливе.