Систему мониторинга установят в парке культуры и отдыха имени Кирова в Петербурге

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова на Елагином острове оборудуют системой мониторинга.

В настоящее время Комитет по государственному заказу Петербурга объявил электронный аукцион на «оказание телекоммуникационных услуг по передаче данных между устройствами мониторинга».

Эксперт по цифровым технологиям Сергей Вильянов пояснил, какая задача будет стоять перед подрядчиком.

— Там надо не просто камеры развесить, а создать сеть Wi-Fi с достаточно жесткими требованиями, объединить все точки в систему мониторинга, обеспечить их взаимодействие. Насколько могу судить, основные затраты — это как раз на сеть и ее работу, — отметил Вильянов в комментарии «Невским новостям».

Таким образом, подрядчику необходимо создать общую систему для сбора и передачи информации.

До этого стало известно, что зоны активного отдыха появятся в 14 парках Подмосковья.