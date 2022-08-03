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Загрутдинов сообщил о начале строительства третьего этажа детсада в районе Соколиная Гора

Лейла Алиева
Город
Загрутдинов сообщил о начале строительства третьего этажа детсада в районе Соколиная Гора
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Мироновская улица, 46 Карта всех событий

Специалисты приступили к строительству третьего этажа детского сада в столичном районе Соколиная гора. Об этом в среду, 3 июля, сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— Началось возведение монолитных железобетонных конструкций третьего этажа детского сада на Мироновской улице в районе Соколиная Гора. Устройство внутренних стен и перегородок выполнено на 19 процентов, — рассказал он.

Уточняется, что дошкольное образовательно учреждение будет рассчитано на 125 детей. Здание возводится рядом с жилым домом по адресу улица Мироновская, 46.

По словам Загрутдинова в настоящее время в столице строится более 30 объектов образования за счет городского бюджета, а более 10 из них введут в эксплуатацию в текущем году.

Еще один детский сад готовится к вводу в эксплуатацию в районе Ново-Переделкино. Отмечается, что детсад рассчитан на 125 мест для детей в возрасте от трех до семи лет. Специалисты установили на территории игровые площадки с навесами для прогулок, а также высадили газон и кустарники.

Строительство Детские сады Район Соколиная Гора
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