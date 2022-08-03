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Шестерых москвичей задержали по подозрению в мошенничестве с инвестициями

Степан Жирнов
Происшествия
Шестерых москвичей задержали по подозрению в мошенничестве с инвестициями
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Шестерых жителей столицы задержали в Москве по подозрению в мошенничестве с инвестированием в стартапы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в среду, 3 августа.

Среди задержанных числятся соучредители и сотрудники консалтинговой компании и деловые партнеры. По данным следствия, подозреваемые предлагали много услуг по созданию, продвижению и продаже стартапов. Клиентам обещали доходность в размере от 80 процентов годовых. Но по факту организация не выполняла обязательств, а просто присваивала полученные деньги.

— Имеются основания полагать, что от действий злоумышленников пострадали более 20 человек, — сообщила Ирина Волк сайту «МВД Медиа». — Причиненный ущерб превысил 15 миллионов рублей.

Задержанных обвинили по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество». Подсудимым грозит до десяти лет лишения свободы. На данный момент все фигуранты находятся под подпиской о невыезде. В квартирах и офисах проведен обыск. Полицейские изъяли телефоны, электронные носители, банковские карты и печати организаций, а также документы, которые можно использовать как доказательства.

О другом случае мошенничества в крупных размерах в Москве стало известно 21 июля. Сотрудник турфирмы подозревается в обмане клиентов на сумму более 200 тысяч рублей.

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