Дептранс Москвы подвел итоги временного закрытия участка БКЛ

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После закрытия участка «Савеловская» — «Петровский парк» БКЛ на Кольцевой линии между «Новослободской» и «Белорусской» стало до 20 процентов больше пассажиров. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Кроме того, на Замоскворецкой линии от станции «Белорусская» до «Динамо» увеличилось число пассажиров до 17 процентов, а на Серпуховско-Тимирязевской линии от «Савеловской» до «Менделеевской» станции пассажиров стало до восьми процентов больше.

— Скорейший запуск новых участков БКЛ требует временно приостановить движение поездов от «Савеловской» до «Петровского парка». Пассажиры выбирают альтернативные маршруты, и действующая инфраструктура хорошо справляется. Нагрузка остается на комфортном уровне: в два раза меньше критических показателей, — отметил глава ведомства Максим Ликсутов.

По его словам, в будни в столице курсирует на три электробуса т42 больше, чем обычно, а также ежедневно на станциях дежурят по 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности, которые помогают пассажирам сориентироваться на месте, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Участок БКЛ от станции «Савеловская» до «Петровского парка» закрыли до 22 августа. Уточняется, что работы необходимы для присоединения нового участка БКЛ, в частности станций «Рижская», «Сокольники» и «Марьина Роща».