Песков рассказал о встрече Путина и Шредера

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел личную встречу с экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером в Москве, в ходе которой они обсудили энергетическую безопасность. Об этом в среду, 3 августа, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

— Конечно же, бывший канцлер, как и все, наверное, думающие и понимающие люди и специалисты в Европе, весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе, — отметил он.

При этом официальный представитель Кремля добавил, что Шредер обеспокоен «совсем не радужными перспективами» в области энергетики. Также он попросил главу РФ объяснить видение ситуации российской стороной. Помимо этого, в ходе встречи была поднята тема снижения поставок по «Северному потоку».

Напомним, что Шредер посетил столицу России на прошлой неделе, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, бывший канцлер Германии заявил, что Кремль готов урегулировать ситуацию на Украине путем переговоров. По его словам Брюссель, Берлин и Париж не прилагают никаких усилий для налаживания контакта.

Также Шредер поддержал запуск газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время для снижения финансовой нагрузки на европейцев. Политик отметил, что это также поможет решить острую проблему нехватки топлива.