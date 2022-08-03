Андрей Бочкарев: Участок Троицкой линии между «Новаторской» и «Коммунаркой» готов более чем наполовину

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Строительные работы на участке Троицкой линии метро между станциями «Новаторская» и «Коммунарка» выполнены более чем на половину. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду. 3 августа.

— Участок между станциями «Новаторская» и «Коммунарка» завершен уже более чем наполовину. Также работы ведутся на перегоне «ЗИЛ» — «Новаторская», — отметил он.

По словам заммэра, на данный момент специалисты ведут строительно-монтажные работы на четырех участках линии: от станции «Новаторская» до станции «Бачуринская», готовность которой составляет 62 процента, между станциями «Бачуринская» и «Коммунарка» — готовность 59 процентов, а также на отрезках от «Новаторской» до «Крымской» и от «Крымской» до «ЗИЛа» — там процесс на начальном этапе. При этом пятый участок от станции «Коммунарка» только разрабатывается.

В подземном переходе ко второму вестибюлю перспективной станции «Суворовская» на Кольцевой линии метро впервые планируется установка траволаторов. Уточняется, что это позволит пассажирам с легкостью перевозить тяжелый багаж.